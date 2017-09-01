В Кыштыме велосипедистам предлагают отужинать пастой в амбаре

Автор: КР от Вчера, 09:04 Категория: Спорт

В следующие выходные, 23 и 24 сентября, в посёлке Слюдорудник состоится велогонка «На рудниках». Спортсмены на горных велосипедах будут преодолевать различные дистанции по пересечённой местности со спусками, подъёмами, скоростными и техническими участками. В субботу они посостязаются в дисциплине элиминатор, а в воскресенье – в олимпийском кросс-кантри.

В соревнованиях могут принять участие как велосипедисты старше 18 лет, так и дети, но только в присутствии родителей или тренера. Спортсмены без велошлема на старт допущены не будут.

В первый день соревнований все желающие смогут посетить импровизированный спортбар в промышленном ангаре неподалёку от спортивно-туристического центра «Провинция». Там в 19 часов состоится награждение победителей первого дня.

Как спортсмены, так и болельщики могут остаться на общий ужин. За 300 рублей их угостят пастой, купатами, жареными на мангале, овощами, чаем и выпечкой. За отдельную плату можно будет выпить глинтвейн или кофе.

Под сводами ангара разместится большой экран, на котором будет транслироваться запись чемпионата мира по велоспорту-маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри». Этот чемпионат не так давно завершился в Австралии. Прийти на этот просмотр со своей едой не возбраняется.

О том, как подать заявку на участие в велогонке «На рудниках» и сколько это стоит, читайте в официальной группе соревнований «ВКонтакте».