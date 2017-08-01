Пируэты на мотоциклах. Жителей Кыштыма ждут зрелищные соревнования по эндуро
Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: Спорт
В предстоящее воскресенье в спортивно-туристическом комплексе «Провинция» в посёлке Слюдорудник состоится третий этап открытого Кубка Урала по эндуро «Европа-Азия». В них примут участие мотоциклисты со всего Урала, а также из Тюменской, Томской, Курганской областей, Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.
Как сказал сайту «КР» руководитель спортивно-технического клуба «Радон» Анатолий Калачёв, традиционно выступивший организатором состязаний, в этом году они станут более зрелищными. Трасса в районе стадиона «Провинции», где расположат зрительскую зону, будет буквально усыпана брёвнами и автомобильными покрышками. Эти препятствия и предстоит преодолеть мотоциклистам.
Наш город в сборной Челябинской области представит сам Анатолий Калачёв, а также чемпионка России по эндуро Наталья Романюта. Она перешла в клуб «Радон» из Свердловской области в прошлом году. Ещё около восьми человек будут выступать за Кыштым в личном зачёте.
Открытие соревнований намечено на полдень. Старт первого мотоциклиста – в 12 часов 20 минут. Интервал между участниками – одна минута. Спортсмены преодолевают маршрут, проложенный в районе гор Липовые и Осиновая, на максимальной скорости. Поэтому с 11 до 16 часов в воскресенье лесные дороги в этой зоне, в том числе и между «Провинцией» и конюшней, будут перекрыты. Выезжать и выходить на трассу во время заездов опасно для жизни.
GPS-координаты СТЦ «Провинция» – 55.673610/60.346231.
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