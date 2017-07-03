В окрестностях Кыштыма мотогонщики со всего Урала заступят в лесной дозор

Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Спорт

В предстоящие выходные в районе Голой сопки состоится второй этап открытого Кубка Урала по эндуро «Лесной дозор – 2017». В наш город съедутся около ста спортсменов из Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Томской, Пермской и Курганской областей, а также из Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.

В субботу, 15 июля, с 16 до 19 часов они будут знакомиться с трассой, а на следующий день, 16 июля в 12 часов, состоится торжественное открытие соревнований. Трасса протяжённостью в 25 километров проложена по лесным участкам дорог в районе гор Сугомак и Егоза.

Как сообщил сайту «КР» организатор соревнований, директор спортивно-технического клуба «Радон» Анатолий Калачёв, на этот раз гонки по бездорожью станут ещё зрелищнее, так как в зрительских зонах оборудованы искусственные препятствия. Их специально соорудили из камазовских шин и бурелома.