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Спортсменка из Кыштыма открыла сезон велогонок: она тренируется на черноморском побережье

Автор: КР от Сегодня, 17:17 Категория: Спорт

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Одиннадцатиклассница из второй школы Анастасия Шарабрина входит в сборную России по велогонкам. В настоящее время воспитанница кыштымского тренера Владимира Трубина находится на тренировочных сборах в селе Архипо-Осиповке Краснодарского края.

 

– У неё очень плотный спортивный график, – сказал сайту «КР» Владимир Иванович. – Но она молодец, справляется. И в школе успевает программу навёрстывать.

 

Когда спортсменка вернётся в родной город, пока неизвестно. На юге ей предстоит не только тренироваться, но и участвовать в соревнованиях нового сезона по велогонкам.

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