Проект Русской медной компании признан лучшим в России. Он реализуется и в Кыштыме
Автор: КР от Вчера, 12:43 Категория: Спорт
В Москве награждены лауреаты ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России». При поддержке Министерства труда и социального развития РФ программа содействует развитию и укреплению социального партнёрства между государством, обществом и частным бизнесом. Лучшим в номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни» признан проект Русской медной компании «Самый сильный школьник», который реализуется и в Кыштыме. Награду получила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
Изначально проект «Самый сильный школьник» задумывался как районные соревнования по спортивному многоборью среди учеников 5-6 классов школ Челябинска. Впервые они были организованы в прошлом году и оказались настолько увлекательными и популярными, что уже нынешней весной выросли до масштабов области и проводятся во всех городах присутствия РМК. Эксперты программы «Лучшие социальные проекты России» оценили максимальное вовлечение школьников и родителей в организованные РМК состязания, их эффективность в пропаганде здорового образа жизни.
Так, в Кыштыме в них приняли участие 140 учеников из пяти школ. Победители и призёры Александр Романов, Семён Климутко, Никита Зайцев, Виктория Солопова, Анастасия Щербакова, Ксения Серикова получили дипломы и денежные призы. Для всех участников конкурса «Самый сильный школьник» настоящим подарком стало общение с настоящими силачами, чемпионами из федерации «Уралстронг», которые провели разминку, а затем строго и честно судили соревнования.
Комментарии
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Radishev)
Да, должна была внести, чтоб очередному руководителю почты России на золотой парашут хватило, а сама и её коллеги пусть бесплатно буклеты разносят >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Себе она с этих денег ни копейки не взяла А пока на службе будут такие полицейские которые работают ради палок и улучшения показателей, так и будет страдать народ >>>
Добровольцы из Кыштыма приведут в порядок берег озера Сугомак (Наблюдатель)
А "Кыштымский рабочий" очистит текст от ошибок в слове Сугомак >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Гость Гость)
Так она госслужащая, и деньги взяла за разнос почты лично себе А должна в кассу приходовать Я считаю за дело ее наказали Если каждый по чуть-чуть пи деть будет, то будет бардак в стране Тем более >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Вася)
100р билет А что правильно Как с горожан еще денег намутить, давайте еще сделаем платный выход из дома в выходной день Сейчас праздники (9 мая, день города) тупо хороводы и проход по улицам В со >>>
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