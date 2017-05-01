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Проект Русской медной компании признан лучшим в России. Он реализуется и в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 12:43 Категория: Спорт

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В Москве награждены лауреаты ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России». При поддержке Министерства труда и социального развития РФ программа содействует развитию и укреплению социального партнёрства между государством, обществом и частным бизнесом. Лучшим в номинации  «Поддержка спорта и здорового образа жизни»  признан  проект Русской медной компании «Самый сильный школьник», который реализуется и в Кыштыме. Награду получила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

 

 

Изначально проект «Самый сильный школьник» задумывался как районные соревнования по спортивному многоборью среди учеников 5-6 классов школ Челябинска. Впервые они были организованы в прошлом году  и  оказались настолько увлекательными и популярными, что уже нынешней весной выросли до масштабов области и проводятся во всех городах присутствия РМК. Эксперты программы «Лучшие социальные проекты России» оценили максимальное вовлечение школьников и родителей в организованные РМК состязания, их эффективность в пропаганде здорового образа жизни.

 

Так,  в Кыштыме в них приняли участие 140 учеников из пяти школ. Победители и призёры Александр  Романов, Семён Климутко, Никита Зайцев, Виктория  Солопова, Анастасия  Щербакова, Ксения  Серикова  получили дипломы и денежные призы.  Для всех участников конкурса «Самый сильный школьник» настоящим подарком стало общение с настоящими силачами, чемпионами из федерации «Уралстронг», которые провели разминку, а затем  строго и честно судили соревнования.

 

 

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