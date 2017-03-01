Вместо чаепития – прыжки и отжимания. Центр тестирования ГТО в Кыштыме именно так отметит свой день рождения

Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Спорт

Судьи центра тестирования ГТО в Кыштыме

В предстоящую пятницу в 16 часов в спортзале физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева состоятся соревнования, посвящённые двухлетию со дня основания центра тестирования комплекса ГТО в нашем городе.

Как сообщила сайту «КР» методист-инструктор этого центра Елена Слива, на торжество приглашены команды из Снежинска, Озёрска, Верхнего Уфалея, Аргаяша и Карабаша. Они будут состязаться в сдаче норм ГТО. Кыштымцев на соревнованиях представят работники радиозавода, машобъединения, физкультурно-спортивного комплекса и учителя физкультуры местных школ.