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» » Вместо чаепития – прыжки и отжимания. Центр тестирования ГТО в Кыштыме именно так отметит свой день рождения
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Вместо чаепития – прыжки и отжимания. Центр тестирования ГТО в Кыштыме именно так отметит свой день рождения

Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Спорт

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Судьи центра тестирования ГТО в Кыштыме

 

В предстоящую пятницу в 16 часов в спортзале физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева состоятся соревнования, посвящённые двухлетию со дня основания центра тестирования комплекса ГТО в нашем городе.

 

Как сообщила сайту «КР» методист-инструктор этого центра Елена Слива, на торжество приглашены команды из Снежинска, Озёрска, Верхнего Уфалея, Аргаяша и Карабаша. Они будут состязаться в сдаче норм ГТО. Кыштымцев на соревнованиях представят работники радиозавода, машобъединения, физкультурно-спортивного комплекса и учителя физкультуры местных школ.

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