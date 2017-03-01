Вместо чаепития – прыжки и отжимания. Центр тестирования ГТО в Кыштыме именно так отметит свой день рождения
Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Спорт
Судьи центра тестирования ГТО в Кыштыме
В предстоящую пятницу в 16 часов в спортзале физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева состоятся соревнования, посвящённые двухлетию со дня основания центра тестирования комплекса ГТО в нашем городе.
Как сообщила сайту «КР» методист-инструктор этого центра Елена Слива, на торжество приглашены команды из Снежинска, Озёрска, Верхнего Уфалея, Аргаяша и Карабаша. Они будут состязаться в сдаче норм ГТО. Кыштымцев на соревнованиях представят работники радиозавода, машобъединения, физкультурно-спортивного комплекса и учителя физкультуры местных школ.
Комментарии
В Кыштыме спасатели-водолазы работают на дне озера Сугомак (рыбачок)
проверяют сколько рыбы осталось в пруду вся сдохла воды ей на зиму не оставили >>>
Бдительность и ещё раз бдительность. В Кыштыме людей пугают чёрным экраном (Гость Дмитрий)
такая же ерунда была с интернетом, но представлялись не сразу, а только после того как я переспросил их 3 раза, компания интерсвязь >>>
Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал одним из авторов законопроекта по снижению платы за ОДН (Людмила)
Опять "отличились" И КТО виноват А платили денежки простые жители, ничего не подозревающие Дурят нашего брата >>>
Жителям Кыштыма предлагают сообщать адреса торговцев смертью (Кирилл Мазур)
а после 24 марта проблема исчезнет чудаки >>>
Иван Ургант словил новость с "Кыштымского рабочего" (Антошка)
Ну все, теперь туристы в Кыштым повалят >>>
Все комментарии