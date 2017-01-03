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В Кыштыме завершился городской этап зимнего фестиваля ГТО

Автор: КР от Сегодня, 16:16 Категория: Спорт

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В течение двух дней, 13 и 14 января, школьники и работники предприятий и организаций сдавали нормативы в беге на лыжах. Соревнования проходили на городском пруду, за станцией юных туристов «Странник».

 

Как сообщила сайту «КР» методист-инструктор  центра тестирования ГТО Кыштымского городского округа Елена Слива, на лыжню встали 118 школьников. Свои команды представили машиностроительное объединение, центральная городская больница, управление по делам образования и спортивная ветеранская организация.  

 

 

В декабре кыштымцы, принимающие участие в зимнем фестивале Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сдали нормативы в легкоатлетических дисциплинах. Они отжимались, прыгали в длину, подтягивались. А позже ещё и стреляли из пневматической винтовки.

 

Сейчас специалисты центра тестирования ГТО подсчитывают результаты – 20 самых спортивных человек представят наш город на зональном этапе фестиваля. Он пройдёт 4 февраля в Челябинске.  

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