Каратисты из Кыштыма начали этот год со спортивных побед

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Спорт

Серебряный призёр соревнований Олеся Устинова (на фото слева)

и обладательница "золота" Майя Кинерейш

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» привезли сразу девять медалей из города Шадринска Курганской области. Там они приняли участие в открытых областных соревнованиях по каратэ на кубок клуба «Бусидо». Всего на татами вышло около 300 спортсменов из Челябинска, Екатеринбурга, Асбеста, Далматово, Шадринска, Кургана и Кыштыма.

Победитель соревнований Иван Суровцев

со старшим тренером ДЮСШ "Инхело" Оксаной Суровцевой

Как сообщила сайту «КР» старший тренер «Инхело» Оксана Суровцева, на шадринские состязания отправились 30 кыштымских каратистов в возрасте от восьми до 16 лет. Пятерым из них – Майе Кинерейш, Дарье Числовой, Александру Новикову, Ивану Суровцеву и Евгению Алееву удалось завоевать «золото». Серебряную награду получила Олеся Устинова, а бронзовые – Дарья Витомскова, Екатерина Пушкарева и Аида Раджабова.