Всё смешалось: кони, люди… 15 января в Кыштыме. Правда, оружейных залпов не было

Автор: КР от Сегодня, 13:48 Категория: Образование

В минувшее воскресенье воспитанники объединения «Юные коневоды» и клуб средневекового фехтования «Сокол» пригласили жителей и гостей Кыштыма на необычное шоу «Кони сквозь века».

Костюмированное представление развернулось на берегу городского пруда, причём в исторические наряды были облачены не только юные артисты, но и их четвероногие друзья. Организаторы мероприятия продемонстрировали большим и маленьким зрителям, как выглядели лошади и наездники в разных странах в эпоху Средневековья. В перерывах между выездами проходили бои в русском, европейском и даже монгольском стиле.