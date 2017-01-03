Гонщик из Кыштыма стал третьим на престижных соревнованиях в Екатеринбурге

Автор: КР от Вчера, 15:31 Категория: Спорт

В минувшее воскресенье на льду озера Балтым, расположенного в окрестностях Екатеринбурга, состоялись первые этапы гонок Extreme Ice 2017 и Ice Drive 2017. Экстремальный лёд собрал почти полторы сотни экипажей из Свердловской, Челябинской и Пермской областей. Подавляющее большинство– 85 спортсменов – выразили желание сразиться в ралли-спринте Extreme Ice 2017. Им предстояло за два круга пройти трёхкилометровую трассу, насыщенную петлями и поворотами.

Среди участников ралли-спринта был и автолюбитель из Кыштыма Владимир Вакуленко. На боевой «восьмёрке» он показал высокий класс вождения и третий результат в классе «Стандарт». Это хорошее достижение для дебютанта Extreme Ice. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 33-летний кыштымец выложил фотографию кубка и диплома соревнований, сопроводив её жизнеутверждающей подписью: «Мой первый Балтым!»

Для справки:

Ралли-спринт – это соревнование на время прохождения закрытой для постороннего движения дистанции сложной конфигурации. Само по себе ралли не предполагает очной борьбы с соперником. На трассе участник, как правило, находится в полном одиночестве. Победителем становится тот, кто, проехав по определённому заранее маршруту, показывает лучшее время. Ралли-спринт Extreme Ice проводится на ледовом автодроме.