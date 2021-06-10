Кыштым отметит сегодня День России праздничными концертами

Сегодня, 10:29 Категория: Даты

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Сегодня в нашей стране отмечается государственный праздник – День России. Традиционно в Кыштыме в этот день на Сугомакской поляне проводился фестиваль народного творчества «Русский хоровод». Однако в этом году он был отменён из-за действия пожароопасного сезона.

Тем не менее, празднование Дня России состоится.

Сегодня в полдень начнётся детская развлекательная программа «Я живу в России» в городской детской библиотеке имени Корнея Чуковского. Библиотекари подготовили для гостей интерактивные игры, конкурсы.

В 14 часов большая концертная программа состоится на набережной у Народного дома. В программе – театрализованный пролог «Мы - великая страна!», плац-концерт военного оркестра (г. Озёрск), а также концерт клуба самодеятельной песни «Парус» (г. Снежинск).

На стадионе физкультурно-спортивного комплекса пройдут городские турниры по шашкам и боксу, матчевая встреча команд «Металлург» (г. Кыштым) и «Металлург» (г. Златоуст) в рамках Чемпионата и Кубка Челябинской области по футболу среди любительских команд.

Празднование Дня России завершится на площади возле ДК металлургов. Здесь в 18 часов начнётся праздничная программа «Прекрасна ты, моя Россия!» Театрализованный пролог сменится выступлением народного коллектива джаз-комбо «Band OZZ». А для маленьких кыштымцев здесь проведут детскую программу и шоу мыльных пузырей.