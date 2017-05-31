Один из храмов Кыштыма приглашает к трапезе на свежем воздухе
Автор: КР от Вчера, 14:02 Категория: Культура
Фото Карины Якуповой
В предстоящее воскресенье у храма Сошествия Святого Духа на Апостолов на улице Садовой впервые состоится праздник, посвящённый дню Святой Троицы. Считается, что в этот день нельзя работать на огороде, а также шить и печь.
Как сказала сайту «КР» одна из организаторов праздника – прихожанка Святодухосошествиевского храма Жанна Иванова, откроет торжество детский вокальный коллектив «Росинка». Гостей ждут различные мастер-классы, подготовленные педагогами станции юных туристов «Странник». Так, все желающие смогут сделать кораблики из коры, попробовать себя в роли ткача, сплести венок из живых цветов.
Детям предложат разгадать загадки. Их будут забавлять хороводами и подвижными играми. А взрослые в это время смогут пройтись по мини-ярмарке и выбрать для себя изделия ручной работы.
Завершится престольный праздник общей трапезой. Начало праздника в 12 часов.
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