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Один из храмов Кыштыма приглашает к трапезе на свежем воздухе

Автор: КР от Вчера, 14:02 Категория: Культура

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Фото Карины Якуповой

 

В предстоящее воскресенье у храма Сошествия Святого Духа на Апостолов на улице Садовой впервые состоится праздник, посвящённый дню Святой Троицы. Считается, что в этот день нельзя работать на огороде, а также шить и печь.

 

Как сказала сайту «КР» одна из организаторов праздника – прихожанка Святодухосошествиевского храма Жанна Иванова, откроет торжество детский вокальный коллектив «Росинка». Гостей ждут различные мастер-классы, подготовленные педагогами станции юных туристов «Странник». Так, все желающие смогут сделать кораблики из коры, попробовать себя в роли ткача, сплести венок из живых цветов.

 

Детям предложат разгадать загадки. Их будут забавлять хороводами и подвижными играми. А взрослые в это время смогут пройтись по мини-ярмарке и выбрать для себя изделия ручной работы.

 

Завершится престольный праздник общей трапезой. Начало праздника в 12 часов.

 

 

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