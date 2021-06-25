Юные кыштымцы одержали победу на турнире по мини-футболу
Вчера, 12:29 Категория: Спорт
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Вчера, 27 июня, на поле ДЮСШ в Каслях состоялся турнир по мини-футболу. На поле вышли юношей 2012-2013 годов рождения. За победу боролись четыре команды.
В результате первое место заняла кыштымская «Академия футбола». На втором месте также оказались воспитанники «Академии футбола» Кыштыма, но уже – из второй команды. Почётное третье место – у команды «Горняк» из Вишневогорска.
Все участники награждены кубками, медалями и грамотами.