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В Кыштыме прошёл детский футбольный турнир

Сегодня, 11:29 Категория: Спорт
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В минувшую субботу на ФСК в Кыштыме прошёл открытый футбольный турнир, посвящённый Дню знаний. Инициатором проведения выступила «Академия футбола».


В турнире приняли участие девять команд из городов Озёрск, Снежинск, Карабаш, Касли и Миасс. Кыштым представили игроки команд «Академия футбола - 1» и «Академия футбола - 2».


– В каждой команде было по 12 человек в возрасте до восьми лет, – сказал сайту «КР» тренер-преподаватель «Академии футбола» Михаил Макуров. – В трёх группах играли по три команды. Игры проходили по круговой системе. От тренеров, принявших участие в турнире, поступают положительные отзывы.


Победу одержала команда «РМК» из Карабаша. Кыштымские футболисты из «Академии футбола - 1» на пятом месте, из «Академии футбола - 2» на девятом.

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Теги: ФСК футбольный турнир Академия футбола

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