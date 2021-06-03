Кыштымские футболисты активно начали сезон

Вчера, 16:44 Категория: Спорт

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На днях состоялся первый тур первенства Челябинской области по футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения. Академия футбола принимала на своем поле команду «Сигнал» из Челябинска. Матч закончился победой нашей команды со счётом 2-1.

Перед первенством области состоялся открытый чемпионат Кыштымского городского округа среди юношей 2009-2010 годов рождений. Турнир проходил в непривычных условиях для современных юных футболистов – на стадионе АО «Радиозавод» на естественном газоне. Команды получили новый опыт. Первую победу одержали футболисты 2009 года рождения, а футболисты 2010 года рождения не смогли удержать преимущество в два мяча в одной из игр.

В это же время их младшие коллеги по цеху отлично отыграли турнир в Аргаяше, заняв первое место в бронзовой лиге.

Сегодня команда девочек Академии футбола отправилась в Челябинск на знаменитый «Кожаный мяч». Впереди у кыштымских футболистов еще 12 игр в составе первенство области и множество различных турниров.

Интерес к футболу у кыштымских ребят постоянно растёт. В этом году новые группы в Академию футбола набрались всего за час. Директор учреждения Евгений Доронин отметил, что набор не закрыт, и здесь всегда рады новым спортсменам. Рекомендованный возраст для начала посещения секции – 7-8 лет, но в Академию принимают детей и старше.