В Кыштыме закрывается бассейн: тренеры остались без работы, юные пловцы – без возможности заниматься плаванием в родном городе

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Вчера вечером в группе бассейна «Садко» ВКонтакте появился пост: «С болью в сердце сообщаем Вам эту новость... В прошлом году наш бассейн отметил своё 25-летие. За эти годы в стенах нашего бассейна мы воспитали сотни спортсменов, которые достигли высоких результатов в спорте.

Наши тренеры повышали свои квалификации, их любили не только воспитанники, но и их родители. А сотрудники бассейна стали для Вас всех родными. Это были годы взлетов и падений. Бассейн переживал разные ситуации, благодаря которым и вершилась наша история. Наверно пришло время рассказать, что с 2016 началась процедура банкротства ООО «Здоровье Спорт Отдых», в который и входил бассейн. В феврале 2021 года, здание бассейна было куплено краснодарской компанией ООО «Крайэнергосбыт», которой бассейн в маленьком провинциальном городе не нужен. История единственного бассейна в Кыштыме заканчивается 29 апреля!»

Напомним, нежилое помещение физкультурно-спортивного назначения общей площадью 2 691,7 квадратных метров, являющееся до недавнего времени собственностью ООО «Здоровье. Спорт. Отдых», на торгах приобрёл единственный участник аукциона – ООО «Крайэнергосбыт». Это энергоснабжающая компания, зарегистрированная в Краснодаре. Начальная цена бассейна составляла пять миллионов 180 тысяч рублей. В ходе торгов она снизилась до четырёх миллионов 50 тысяч.