Бассейн в Кыштыме выкупила на торгах энергоснабжающая компания из Краснодара

Вчера, 10:01 Категория: Экономика и бизнес

2 430

0

Здание бассейна «Садко», до недавнего времени являющееся имуществом компании-должника – ООО «Здоровье. Спорт. Отдых», продано на электронных торгах.

Нежилое помещение физкультурно-спортивного назначения общей площадью 2 691,7 квадратных метров приобрёл единственный участник аукциона – ООО «Крайэнергосбыт». Это энергоснабжающая компания, зарегистрированная в Краснодаре.

Начальная цена бассейна составляла пять миллионов 180 тысяч рублей. В ходе торгов она снизилась до четырёх миллионов 50 тысяч.