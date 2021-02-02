Бассейн в Кыштыме выкупила на торгах энергоснабжающая компания из Краснодара
Вчера, 10:01 Категория: Экономика и бизнес
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Здание бассейна «Садко», до недавнего времени являющееся имуществом компании-должника – ООО «Здоровье. Спорт. Отдых», продано на электронных торгах.
Нежилое помещение физкультурно-спортивного назначения общей площадью 2 691,7 квадратных метров приобрёл единственный участник аукциона – ООО «Крайэнергосбыт». Это энергоснабжающая компания, зарегистрированная в Краснодаре.
Начальная цена бассейна составляла пять миллионов 180 тысяч рублей. В ходе торгов она снизилась до четырёх миллионов 50 тысяч.