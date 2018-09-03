В Кыштыме бассейн обновился к открытию сезона

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

В понедельник, 10 сентября, бассейн «Садко» откроет свои двери для любителей плавания. Перед началом нового сезона его здание привели в порядок – отремонтировали протекающую крышу, сделали косметический ремонт спортзала, заменили старые деревянные настилы при входе в женскую сауну плиточным покрытием.

– Кроме того, мы провели генеральную уборку в раздевалках, покрасили ножные ванны, спустили воду из бассейна и хорошенько отмыли его, – сказала сайту «КР» старший кассир Жанна Курникова. – Подавать воду в наш 25-метровый бассейн начали в минувший понедельник, но он до сих пор до конца не наполнился.

Цены на посещение одного сеанса в «Садко» остались на уровне прошлого года. Один взрослый за 45 минут плавания должен заплатить 180 рублей, пенсионеры и дети – по 100 рублей. Бесплатно могут посещать бассейн инвалиды, ветераны и школьники из малообеспеченных семей – за них платит администрация Кыштымского округа.

Как и прежде, будут работать детские секции плавания. Один месяц обучения в них обойдётся в 800 рублей.

На постоянной основе в бассейне «Садко» арендуют дорожки для своих сотрудников Кыштымский медеэлектролитный завод, машобъединение, радиозавод, фирма «Славура», компания «МРСК Урала», ТЭЦ из посёлка Новогорный, Карабашмедь и другие предприятия и организации. В среднем за день его посещают около 200 человек.

Расписание сеансов можно посмотреть в группе бассейна "Садко" в соцсети ВКонтакте.