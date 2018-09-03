В Кыштыме бассейн обновился к открытию сезона Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Общество 0 Фото Максима Марининова В понедельник, 10 сентября, бассейн «Садко» откроет свои двери для любителей плавания. Перед началом нового сезона его здание привели в порядок – отремонтировали протекающую крышу, сделали косметический ремонт спортзала, заменили старые деревянные настилы при входе в женскую сауну плиточным покрытием. – Кроме того, мы провели генеральную уборку в раздевалках, покрасили ножные ванны, спустили воду из бассейна и хорошенько отмыли его, – сказала сайту «КР» старший кассир Жанна Курникова. – Подавать воду в наш 25-метровый бассейн начали в минувший понедельник, но он до сих пор до конца не наполнился. Цены на посещение одного сеанса в «Садко» остались на уровне прошлого года. Один взрослый за 45 минут плавания должен заплатить 180 рублей, пенсионеры и дети – по 100 рублей. Бесплатно могут посещать бассейн инвалиды, ветераны и школьники из малообеспеченных семей – за них платит администрация Кыштымского округа. Как и прежде, будут работать детские секции плавания. Один месяц обучения в них обойдётся в 800 рублей. На постоянной основе в бассейне «Садко» арендуют дорожки для своих сотрудников Кыштымский медеэлектролитный завод, машобъединение, радиозавод, фирма «Славура», компания «МРСК Урала», ТЭЦ из посёлка Новогорный, Карабашмедь и другие предприятия и организации. В среднем за день его посещают около 200 человек. Расписание сеансов можно посмотреть в группе бассейна "Садко" в соцсети ВКонтакте. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить