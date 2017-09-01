Открытие бассейна в Кыштыме оказалось под угрозой из-за больших долгов за горячую воду и отопление

Автор: КР от Сегодня, 15:29 Категория: Общество

Фото взято из группы "Бассейн "Садко" г. Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

ООО «Здоровье. Спорт. Отдых», в зданиго которой располагается бассейн «Садко», задолжало теплоснабжающей организации «ЮжУралСпец МВ» 726 тысяч рублей. Счета за горячую воду и отопление не оплачивались весь прошлый отопительный сезон. Поэтому было принято решение не иметь больше дел со злостными должниками.

Однако, по словам директора «ЮжУралСпец МВ» Сергея Манкевича, на совместном совещании с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой и директором бассейна Алексеем Могильниковым было принято решение заключить договор напрямую с арендаторами помещения – ООО «Садко».

Манкевич отметил, что пошёл на такие уступки, потому что бассейн – объект социальный, необходимый, в первую очередь, для детей. Он выразил надежду, что арендаторы будут более ответственно подходить к платежам, чем их арендодатели.

Фото взято из группы "Бассейн "Садко" г. Кыштым" в соцсети "ВКонтакте"

Что касается задолженности, то этот вопрос «ЮжУралСпец МВ» будет решать уже в юридической плоскости.

Как сообщил сайту «КР» директор бассейна Алексей Могильников, если горячую воду им, как и было обещано, дадут завтра, то уже 15-го, максимум 18 сентября состоится открытие нового плавательного сезона.

Записать детей в плавательную секцию можно будет с 11 сентября по телефону 8 (35151) 4-94-24.