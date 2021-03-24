Кыштымский полицейский вместе со своим другом стали призёрами в гонках по бездорожью

Сегодня, 13:42 Категория: Спорт

272

0

Кыштымцы Денис Батятин и Станислав Беляев стали победителями и призёрами гонок по бездорожью.

Увлечение инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД кыштымской полиции, капитана полиции Станислава Беляева – гонки по бездорожью – GPS ориентирование.

Любовь к машинам и скорости объединила его и друга Дениса Батятина в слаженный экипаж, который регулярно занимает в гонках призовые места.

Недавно состоялся первый этап Кубка горнозаводской зоны «Кубок Кабана – 2021». Соревнования заключались в гонках по снежному насту на время.

Как отметил Станислав Беляев, для участия в подобных заездах необходимо тщательно готовить свой автомобиль – роль технической поддержки очень важна. Станислав выходит на старт на автомобиле УАЗ, полностью переделанном для участия в таких гонках.

Экипажи делились на классы, в зависимости от подготовки и характеристик автомобиля: стандарт, экстрим и спорт.

По словам Беляева, трасса, как и всегда, была сложной, машины тонули в сугробах снега, но нужно было давить на газ, добраться до финиша с минимальными потерями и при этом желательно опередить соперников.

Благодаря штурману Станиславу Беляеву и пилоту Денису Батятину в категории «спорт» команда заняла первое место, а в категории «экстрим» – третье.