Кыштымский полицейский вместе со своим другом стали призёрами в гонках по бездорожью
Сегодня, 13:42 Категория: Спорт
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Кыштымцы Денис Батятин и Станислав Беляев стали победителями и призёрами гонок по бездорожью.
Увлечение инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД кыштымской полиции, капитана полиции Станислава Беляева – гонки по бездорожью – GPS ориентирование.
Любовь к машинам и скорости объединила его и друга Дениса Батятина в слаженный экипаж, который регулярно занимает в гонках призовые места.
Недавно состоялся первый этап Кубка горнозаводской зоны «Кубок Кабана – 2021». Соревнования заключались в гонках по снежному насту на время.
Как отметил Станислав Беляев, для участия в подобных заездах необходимо тщательно готовить свой автомобиль – роль технической поддержки очень важна. Станислав выходит на старт на автомобиле УАЗ, полностью переделанном для участия в таких гонках.
Экипажи делились на классы, в зависимости от подготовки и характеристик автомобиля: стандарт, экстрим и спорт.
По словам Беляева, трасса, как и всегда, была сложной, машины тонули в сугробах снега, но нужно было давить на газ, добраться до финиша с минимальными потерями и при этом желательно опередить соперников.
Благодаря штурману Станиславу Беляеву и пилоту Денису Батятину в категории «спорт» команда заняла первое место, а в категории «экстрим» – третье.