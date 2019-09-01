В Кыштыме водитель пожарной машины стал лучшим на соревнованиях по бездорожью Автор: КР от Вчера, 17:40 Категория: Спорт 0 Фото Ольги Немковой. В минувшую субботу в районе посёлка Слюдорудник прошёл тертий этап кубка горно-заводской зоны по трофи-рейдам – гонкам по преодолению бездорожья на полноприводных автомобилях. Участникам необходимо было уложиться в зачётное время и успешно пройти все спецучастки, попутно выполнив задания всех соревновательных этапов. В соревнованиях кубка горно-заводской зоны по трофи-рейдам приняли участие автомобилисты из Кыштыма, Озёрска и Снежинска. Первое место по итогам соревнований в классе «Стандарт» занял водитель спецавтомобиля кыштымской пожарной части № 38 Станислав Рак. Находить необходимые точки по координатам ему помогала жена Анастасия, которая выступила в роли штурмана. Делала она это впервые в жизни, что не помешало супругам показать лучший результат. – В пожарной части я работаю три года, столько же увлекаюсь данным видом спорта, – сказал сайту «КР» Станислав Рак. – Главное – иметь надёжную машину. Кроме того, надо быстро ориентироваться, как и где лучше всего проехать от одной точки маршрута до другой. Жене участвовать в гонках по бездорожью понравилось. Станислав Рак вместе с зятем Александром Клюшниковым в этом году уже выигрывал кубок Южного Урала по трофи-рейдам. Второе и третье места на соревнованиях также заняли кыштымские экипажи. Это Сергей Блиновсков и Константин Колосов в классе «Туризм», а также Денис Батятин и Станислав Беляев в классе «Экстрим» соответственно. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить