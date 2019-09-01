В Кыштыме водитель пожарной машины стал лучшим на соревнованиях по бездорожью

ПРОДАЁТСЯ

двухуровневая квартира

площадью 139,2 кв. м.

Дизайнерский ремонт.Мебель.

Две туалетных комнаты (джакузи, душевая кабина). Уместен торг.

Просьба к посредникам не беспокоить

Звонить по телефону:

8-982-303-39-65

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Городская афиша

14 сентября 2019 года

У Дома культуры в посёлке Тайгинка пройдёт X фестиваль традиционной народной культуры посёлков «Завалинка». Участниками станут поселковые делегации со всей Челябинской области. В программе: концерт, презентация национальной кухни.

12:00

17 сентября 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) театр «Манекен» из Челябинска представит комедийный спектакль «Доктор философии». Телефон кассы: 8 (351-51) 5-52-18.

18:00

21 сентября 2019 года

В посёлке Слюдорудник пройдёт IV туристический слёт. К участию приглашаются туристические клубы, студенты, семьи с детьми. В программе: экскурсии с посещением смотровых площадок и старинных шахт, соревнования по разведению костров, установке палаток. Сбор участников – на общей поляне в спортивно-туристическом центре «Провинция». Предварительная регистрация участников по телефону: 8-908-057-12-78 (Алла Алферова).

11:30

22 сентября 2019 года

Городская прогулка вдоль реки Кыштымка. Участники преодолеют около четырёх километров пути с прохождением контрольных пунктов с различными заданиями. Старт у чугунного фонтана в парке усадьбы Белый дом.

10:00

24 сентября 2019 года

Во Дворце культуры «Победа» состоится спектакль-шоу «Вход только для женщин». Заказ билетов по телефонам: 8-908-045-07-85, 8 (351-51) 4-47-33.

18:00

29 сентября 2019 года

Во Дворце культуры «Победа» пройдёт концерт группы «Доктор Шлягер», которая исполнит песни «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и другие хиты. Заказ билетов по телефонам: 8-908-045-07-85, 8 (351-51) 4-47-33.

16:00