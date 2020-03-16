Любители бездорожья из Кыштыма завоевали медали на кольцевых гонках

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ФОТО Ольги Немковой.

В минувшие выходные в посёлке Ближний Береговой под Снежинском прошла джип-стрит «Гонка пятилетия». В категориях «Стандарт», «Туризм» и «Экстрим» приняли участие более 40 экипажей. Среди них и любители бездорожья из Кыштымского городского округа, представляющие спортивно-технический клуб «Сугомак».

Соревнования состояли из двух заездов. Дважды надо было преодолеть малое кольцо бездорожья и одно большое по полю. Победитель определялся по наименьше затраченному времени на прохождение трассы.

В классе «Экстрим» бронзовые медали гонок завоевали кыштымцы Станислав Беляев и Денис Батятин.

– На 17 секунд нам удалось опередить ещё один экипаж из нашего города, – сказал сайту «КР» Станислав Беляев. – Минуту мы проиграли экипажу из Свердловской области, а те в свою очередь несколько секунд уступили победителям из Первоуральска – экипажу Евгения Пелевина. Он, к слову, чемпион Челябинской области по такому виду гонок.

Серебряные и бронзовые медали кыштымцы выиграли и в категории «Туризм». На втором месте экипаж Александра Бессонова и Евгения Зарипова. На третьем месте Александра Клюшникова и Станислава Рак. Победителями же стала семейная пара из Первоуральска – Евгений и Екатерина Брылуновы.