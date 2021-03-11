В Кыштыме пройдёт первенство Челябинской области по карате

Сегодня, 10:58 Категория: Спорт

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В предстоящие выходные, 13 и 14 марта, в физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма пройдёт первенство Челябинской области по карате среди спортсменов 10-13 лет.

В соревнованиях примут участие юные каратисты из Челябинска, Златоуста, Трёхгорного, Копейска и Челябинска. Ожидается около 350 участников.

Одновременно с первенством области также состоится открытое первенство «Кубок МУСШ единоборств «Инхело» среди каратистов 10-13 лет.