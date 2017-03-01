Подписка на газету Кыштымский рабочий

Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. Тел. +7 922-74-07-700 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме победителями открытого первенства по каратэ на кубок главы Кыштымского городского округа стали спортсмены из Златоуста
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме победителями открытого первенства по каратэ на кубок главы Кыштымского городского округа стали спортсмены из Златоуста

Автор: КР от Вчера, 17:41 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Фото Максима Марининова.

 

Сегодня впервые в Кыштыме состоялись первенство Челябинской области по каратэ и первенство на кубок главы Кыштымского городского округа.

 

В физкультурно-спортивный комплекс нашего города съехалось более 250 каратистов в возрасте от 10 до 13 лет из Челябинска, Копейска, Златоуста, Южноуральска. Кыштым на соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Инхело».

             

Спортсмены бились не только за звание чемпионов Челябинской области, но и за кубок главы Кыштымского округа. Глава Людмила Шеболаева присутствовала на торжественном открытии соревнований, а позже лично вручила победителям кубки.

 

Третье место в первенстве на кубок главы поделили каратисты из Кыштыма и Челябинска. Второе место также присуждено спортсменам из Челябинска. Первое место – у команды из Златоуста.

 

Победители областного первенства определятся к вечеру. Те, кто поднимется сегодня на пьедестал, будут представлять наш регион на первенстве России по каратэ, которое состоится в апреле в Сочи.

 

Подробный материал с соревнований - в одном из ближайших номеров газеты "Кыштымский рабочий".

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter