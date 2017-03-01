В Кыштыме победителями открытого первенства по каратэ на кубок главы Кыштымского городского округа стали спортсмены из Златоуста

Автор: КР от Вчера, 17:41 Категория: Спорт

Фото Максима Марининова.

Сегодня впервые в Кыштыме состоялись первенство Челябинской области по каратэ и первенство на кубок главы Кыштымского городского округа.

В физкультурно-спортивный комплекс нашего города съехалось более 250 каратистов в возрасте от 10 до 13 лет из Челябинска, Копейска, Златоуста, Южноуральска. Кыштым на соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Инхело».

Спортсмены бились не только за звание чемпионов Челябинской области, но и за кубок главы Кыштымского округа. Глава Людмила Шеболаева присутствовала на торжественном открытии соревнований, а позже лично вручила победителям кубки.

Третье место в первенстве на кубок главы поделили каратисты из Кыштыма и Челябинска. Второе место также присуждено спортсменам из Челябинска. Первое место – у команды из Златоуста.

Победители областного первенства определятся к вечеру. Те, кто поднимется сегодня на пьедестал, будут представлять наш регион на первенстве России по каратэ, которое состоится в апреле в Сочи.

Подробный материал с соревнований - в одном из ближайших номеров газеты "Кыштымский рабочий".