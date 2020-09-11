В Кыштым съедутся сильнейшие каратисты со всего Урала

Сегодня, 15:08 Категория: Спорт

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С 21 сентября в физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма будут проводиться тренировочные сборы по каратэ. Они станут подготовкой к участию в чемпионате России, который пройдёт 3 октября в городе Екатеринбурге.

Как сообщил сайту «КР» директор детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Абдулла Раджабов, в сборах примут участие порядка 30 спортсменов. Десять из них – воспитанники «Инхело», остальные – призёры и победители соревнований различных уровней по каратэ. Ожидается приезд чемпиона Европы по каратэ Евгения Плахутина.

Работать с детьми в возрасте от 12 лет и молодёжью будет не только тренерский состав кыштымской спортивной школы, но и такие признанные мастера, как тренер по каратэ Уральского федерального округа Арзуман Алиев, титулованный тренер Владимир Холкин.

Каратисты будут отрабатывать технику до самого отъезда на чемпионат России. Разместить гостей планируется в одном из самых живописных уголков Кыштымского округа – в санатории «Дальняя Дача».