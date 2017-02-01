Кыштым на неделю станет южноуральской «столицей» японского боевого искусства

Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Спорт

Сегодня в нашем городе начались учебно-тренировочные сборы по каратэ. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» и их сверстники из разных городов Челябинской области тренируются у титулованных мастеров этого вида спорта. Всего в сборах участвуют около 250 спортсменов. Все расходы на их питание и проживание в санатории «Дальняя Дача» взяло на себя региональное министерство спорта.

Как сказал сайту «КР» президент Федерации каратэ Челябинской области, директор кыштымской ДЮСШ «Инхело» Абдулла Раджабов, сборы продлятся до шестого марта, однако уже четвёртого марта в физкультурно-спортивном комплексе состоится открытый чемпионат Челябинской области по каратэ. Такие соревнования пройдут в Кыштыме впервые. Кроме того, каратисты сразятся не только за звание чемпионов, но и за главный приз соревнований – Кубок главы Кыштымского городского округа.

– В Челябинской области самые сильные школы каратэ, – не без гордости говорит Раджабов. – В сборную России по каратэ входят 22 южноуральца, в то время как другие регионы представляют всего по одному-два человека.