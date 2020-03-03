В Кыштым приедет министр спорта Челябинской области

Сегодня, 14:50 Категория: Спорт

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В предстоящую субботу, 7 марта, в физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева пройдут спортивно-тренировочные сборы по каратэ. Они станут отборочными для участия в соревнованиях Уральского федерального округа и России.

Как сказал сайту «КР» директор детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Абдулла Раджабов, сборы объединят 180 каратистов в возрасте от 10 до 12 лет. В наш город съедутся спортсмены из Златоуста, Челябинска, Трёхгорного и Копейска. Кыштым представят 20 воспитанников «Инхело».

С детьми будут работать лучшие тренеры по каратэ Челябинской области. Спортивно-тренировочные сборы обещают посетить титулованные спортсмены и почётные гости, в том числе министр спорта региона Леонид Одер.

Торжественное открытие сборов в 13 часов.