В Кыштыме среди дошкольников прошёл турнир по хоббихорсингу

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Вчера, 27 августа, в детском саду №20 в Кыштыме прошёл турнир по хоббихорсингу. Суть этого вида спорта в том, что человек изображает всадника при помощи игрушечного коня. Движения должны быть красивыми, чёткими, повторять схемы настоящей манежной езды, на соревнованиях учитывается скорость.

Как рассказала сайту «КР» музыкальный руководитель детсада Наталия Романова, турнир начался утром. Дошкольники прочитали стихотворения про своих скакунов. В роли всадников дети имитировали движения и технику верховой езды в выездке и конкуре, а судьи оценивали их скорость, ловкость, грациозность.

Победители турнира отмечены дипломами в разных номинациях, сладкими призами и фруктами.

В организации турнира помогали воспитатели Елена Олохова и Татьяна Вахрушева.

– О хоббихорсинге рассказала моя сестра, которая активно этим занимается. Ей девять лет, – рассказала сайту «КР» Татьяна Вахрушева. – В коллекции сестры около 100 игрушечных лошадей, она знает породу и кличку каждой.