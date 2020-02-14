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Дзюдоисты из Кыштыма стали призёрами турнира Академии единоборств Русской медной компании

Сегодня, 08:00 Категория: Спорт
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Кыштымские дзюдоисты провели прошедшие выходные в Екатеринбурге. Там прошёл турнир Академии единоборств Русской медной компании, посвящённый Дню защитника Отечества.

 

Участниками стали юноши и девушки 2011 и 2012 годов рождения. В качестве главного судьи турнира был приглашён Сергей Кореньков, заместителем главного судьи – Игорь Красноруцкий.

 

Как сообщили сайту «КР», в упорной борьбе бронзовые медали завоевали наши дзюдоисты Вова Седельников и Ваня Солдатенков, а единственная из девочек, представлявших Кыштым, Даша Чуличкова стала серебряным призёром соревнований. Их тренер – Олег Барышников.

 

Среди почётных гостей турнира был Денис Лаврентьев – мастер спорта международного класса по дзюдо, боец смешанных единоборств команды «Архангел Михаил» (Академия единоборств РМК). В марте на этапе мирового тура по дзюдо Гранд шлем в Екатеринбурге Денис будет послом российского спорта.

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Теги: Кыштым Инхело Отделение дзюдо Инхело РМК Академия единоборств РМК

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