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Дзюдоисты из Кыштыма привезли с турнира Челябинской области шесть медалей

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: Спорт

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В Кунашакском районе прошёл открытый областной турнир по дзюдо среди детей 8-14 лет. На соревнования съехались около 400 поклонников этого вида японского боевого искусства со всего Южного Урала. Наш город представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

                        

Среди мальчиков 2006 года рождения кыштымцы Кирилл Гуров и Данил Махин заняли второе и третье места соответственно. А вместе с девочками 2005 года рождения на пьедестал почёта за третье место поднялась воспитанница «Инхело» Ксения Примак.

 

В числе призёров турнира оказались ещё три дзюдоиста из Кыштыма. Все они удостоились бронзовых медалей. Это Юлия Самонова, Мария Фомина и Александр Касков.

 

Все призёры из ДЮСШ «Инхело» занимаются у тренера Светланы Кузнецовой.

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