В Кыштыме среди работников радиозавода прошёл турнир по бильярду

Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Общество

Вчера в бильярдном клубе «Эффе», который располагается на территории радиозавода, прошёл II турнир памяти почётного радиста, ветерана предприятия Дмитрия Ивановича Тябина. Он стоял у истоков заводской секции по бильярду. В 2005 году выиграл первенство, в дальнейшем оставаясь одним из сильнейших игроков, несмотря на почтенный возраст – 70 лет.

В прошедшем турнире приняли участие восемь человек. Среди них был заместитель главы Кыштымского городского округа Алексей Заикин. В прошлом он работал на радиозаводе и до сих пор поддерживает с коллективом дружеские отношения.

– Встреча прошла позитивно, – рассказала сайту «КР» главный судья Вадим Корабельников. – В упорной борьбе победила молодёжь.

Первое место занял работник пятого цеха радиозавода Артём Романов. Серебряным призёром стал первый заместитель генерального директора – Александр Людиновсков. Третье место досталось главному бухгалтеру Денису Пермякову.