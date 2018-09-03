В Кыштыме среди работников радиозавода прошёл турнир по бильярду Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Общество 0 Вчера в бильярдном клубе «Эффе», который располагается на территории радиозавода, прошёл II турнир памяти почётного радиста, ветерана предприятия Дмитрия Ивановича Тябина. Он стоял у истоков заводской секции по бильярду. В 2005 году выиграл первенство, в дальнейшем оставаясь одним из сильнейших игроков, несмотря на почтенный возраст – 70 лет. В прошедшем турнире приняли участие восемь человек. Среди них был заместитель главы Кыштымского городского округа Алексей Заикин. В прошлом он работал на радиозаводе и до сих пор поддерживает с коллективом дружеские отношения. – Встреча прошла позитивно, – рассказала сайту «КР» главный судья Вадим Корабельников. – В упорной борьбе победила молодёжь. Первое место занял работник пятого цеха радиозавода Артём Романов. Серебряным призёром стал первый заместитель генерального директора – Александр Людиновсков. Третье место досталось главному бухгалтеру Денису Пермякову. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить