Жителей Кыштыма приглашают выполнить нормативы ГТО

Сегодня, 10:06 Категория: Спорт

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Фото с сайта gto.ru.

Как сообщил сайту «КР» в физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма, испытать себя в выполнении нормативов ГТО могут все желающие в возрасте от шести до 99 лет.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это норма физического воспитания населения страны. Кроме здоровья, за успешное выполнение испытаний вы можете получить знак отличия.

Для участия вам необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru , получить уникальный идентификационный номер участника, необходимый для присвоения знака.

Подробности по телефону: 8 (351-51) 4-27-73.

