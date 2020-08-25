Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Жителей Кыштыма приглашают выполнить нормативы ГТО

Сегодня, 10:06 Категория: Спорт
123
0

Фото с сайта gto.ru.

 

Как сообщил сайту «КР» в физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма, испытать себя в выполнении нормативов ГТО могут все желающие в возрасте от шести до 99 лет.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это норма физического воспитания населения страны. Кроме здоровья, за успешное выполнение испытаний вы можете получить знак отличия.
Для участия вам необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru , получить уникальный идентификационный номер участника, необходимый для присвоения знака.
Подробности по телефону: 8 (351-51) 4-27-73.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ФСК ГТО Готов к труду и обороне Выполнение нормативов

Похожие публикации:

В Кыштыме проходит фестиваль по сдаче нормативов ГТО

В Кыштыме прошёл фестиваль «Готов к труду и обороне»

В Кыштыме ученики начальных классов примут участие в фестивале «Готов к труду и обороне»

В Кыштыме золотые знаки ГТО уже получают семьями

Кыштымские выпускники ещё могут получить преимущества при поступлении в вузы

Комментарии:

Добавить