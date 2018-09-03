В Кыштыме прошёл фестиваль «Готов к труду и обороне»

Городская афиша

15 сентября

Кыштым присоединится к Всероссийским спортивно-массовым соревнованиям "Кросс Наций - 2018". Старт от ДК "Победа".

Начало в 10 часов.

15 сентября

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится второй региональный краеведческий диктант. Вход свободный.

Начало в 12 часов.

14 сентября

В спортзале физкультурно-спортивного комплекса состоится турнир по баскетболу среди юношей в честь Дня знаний.

Начало в 18 часов.

12 сентября

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится заседание клуба "Лира". Тема - поэт Максимилиан Волошин.

Начало в 15 часов.

10 сентября

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится заседание клуба "Здоровье". Лекцию на тему "Остеохондроз" читает Алексей Игнатьевич Дубовский.

Начало в 11 часов.

8 сентября

На площадке у Народного дома состоится концерт хора Валаамского монастыря под руководством Александра Бордака.

Начало в 19 часов.

8 сентября

В рамках международного фестиваля духовной музыки в сквере у Белого дома состоится День колокольного звона и ярмарка.

Начало в 12 часов.

7 сентября

В храме Рождества Христова состоится открытие международного фестиваля духовной музыки. В гала-концерте примут участие пять коллективов, в том числе армянский хор "Ховер".

Начало в 19 часов.