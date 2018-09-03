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В Кыштыме прошёл фестиваль «Готов к труду и обороне»

Автор: КР от Вчера, 17:18 Категория: Спорт

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Сегодня на стадионе физкультурно - спортивного комплекса состоялся фестиваль ГТО. Нормативы первой и второй ступени сдали около 70 учеников из всех школ города в возрасте от семи до 12 лет.

 

– Дети показали свои возможности в отжимании, прыжках в длину и с места, метании мяча в цель, беге, наклонах, – рассказал сайту «КР» руководитель кыштымского центра тестирования ГТО Сергей Макуров. – Итоги фестиваля будут подведены завтра ближе к вечеру. Школьные команды получат грамоты, медали. Дети, которые выполнили все нормативы, могут рассчитывать на знак ГТО. Его выдают в нашем городе дважды в год.

 

Сдать спортивные нормативы может любой житель нашего города в возрасте от шести до 70 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и с медицинской справкой прийти на стадион в будни с восьми до 17 часов.


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