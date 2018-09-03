В Кыштыме прошёл фестиваль «Готов к труду и обороне» Автор: КР от Вчера, 17:18 Категория: Спорт 0 Сегодня на стадионе физкультурно - спортивного комплекса состоялся фестиваль ГТО. Нормативы первой и второй ступени сдали около 70 учеников из всех школ города в возрасте от семи до 12 лет. – Дети показали свои возможности в отжимании, прыжках в длину и с места, метании мяча в цель, беге, наклонах, – рассказал сайту «КР» руководитель кыштымского центра тестирования ГТО Сергей Макуров. – Итоги фестиваля будут подведены завтра ближе к вечеру. Школьные команды получат грамоты, медали. Дети, которые выполнили все нормативы, могут рассчитывать на знак ГТО. Его выдают в нашем городе дважды в год. Сдать спортивные нормативы может любой житель нашего города в возрасте от шести до 70 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и с медицинской справкой прийти на стадион в будни с восьми до 17 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить