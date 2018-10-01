В Кыштыме проходит фестиваль по сдаче нормативов ГТО Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Спорт 0 В массовой сдаче нормативов ГТО принимают участие 64 ученика из всех школ Кыштымского городского округа. В физкультурно-спортивном комплексе их тестируют на гибкость, бег на 30 метров, прыжки в длину с места, отжимание и пресс. Ещё одним обязательным нормативом является плавание. Его школьники выполнили вчера в бассейне «Садко». – В этом фестивале мы оцениваем результаты участников 3 и 4 ступеней, то есть детей в возрасте от 12 до 15 лет, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского центра тестирования ГТО Сергей Макуров. – Им нужно проплыть 50 метров любым стилем, до противоположной стенки бассейна и обратно. Для каждого возраста свой лимит времени. Например, чтобы получить золотой знак отличия ГТО, 15-летний юноша должен проплыть 50 метров за 55 секунд, а девушка – за 1 минуту 5 секунд. Это спортивное испытание, по признанию самих участников, очень сложное. Первые 25 метров они преодолевали легко, а вот на обратном пути многие добавили к результату лишнюю минуту. Результаты фестиваля ГТО будут подведены на следующей неделе. После школьников к сдаче нормативов ГТО приступят студенты кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа, а в начале ноября комплекс упражнений выполнят студенты местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Сдать спортивные нормативы может любой житель нашего города в возрасте от шести до 70 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и с медицинской справкой прийти на стадион в будние дни с восьми до 17 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 4-27-73. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить