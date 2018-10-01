В Кыштыме проходит фестиваль по сдаче нормативов ГТО

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Спорт

В массовой сдаче нормативов ГТО принимают участие 64 ученика из всех школ Кыштымского городского округа.

В физкультурно-спортивном комплексе их тестируют на гибкость, бег на 30 метров, прыжки в длину с места, отжимание и пресс. Ещё одним обязательным нормативом является плавание. Его школьники выполнили вчера в бассейне «Садко».

– В этом фестивале мы оцениваем результаты участников 3 и 4 ступеней, то есть детей в возрасте от 12 до 15 лет, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского центра тестирования ГТО Сергей Макуров. – Им нужно проплыть 50 метров любым стилем, до противоположной стенки бассейна и обратно. Для каждого возраста свой лимит времени.

Например, чтобы получить золотой знак отличия ГТО, 15-летний юноша должен проплыть 50 метров за 55 секунд, а девушка – за 1 минуту 5 секунд.

Это спортивное испытание, по признанию самих участников, очень сложное. Первые 25 метров они преодолевали легко, а вот на обратном пути многие добавили к результату лишнюю минуту.

Результаты фестиваля ГТО будут подведены на следующей неделе.

После школьников к сдаче нормативов ГТО приступят студенты кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа, а в начале ноября комплекс упражнений выполнят студенты местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Сдать спортивные нормативы может любой житель нашего города в возрасте от шести до 70 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и с медицинской справкой прийти на стадион в будние дни с восьми до 17 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 4-27-73.