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В Кыштыме на Егозе появится подъёмник для велосипедистов

Сегодня, 10:03 Категория: Спорт
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Фото Центра развития туризма Челябинской области

 

На прошлой неделе Центр развития туризма Челябинской области организовал для журналистов нашего региона презентацию горнолыжного комплекса «Егоза», который находится в окрестностях Кыштыма.

 

Горнолыжную трассу построили ещё в 70-е годы. Сейчас она переживает второе рождение.

 

На горнолыжке в этом году обновили сноупарк и смонтировали вечернее освещение. В выходные здесь можно покататься на снегоходе, лошадях и оленях. Однако у владельцев горнолыжного комплекса есть планы уже и на летний сезон.

 

По словам маркетолога ГЛК «Егоза» Елены Санниковой, после окончания зимнего сезона планируется переоборудовать подъёмник для буксировки велосипедов. Трассы будут использовать для маунтинбайкеров.

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Теги: Кыштым ГЛК Егоза Егоза горнолыжный комплекс

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