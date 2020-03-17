В Кыштыме на Егозе появится подъёмник для велосипедистов

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Фото Центра развития туризма Челябинской области

На прошлой неделе Центр развития туризма Челябинской области организовал для журналистов нашего региона презентацию горнолыжного комплекса «Егоза», который находится в окрестностях Кыштыма.

Горнолыжную трассу построили ещё в 70-е годы. Сейчас она переживает второе рождение.

На горнолыжке в этом году обновили сноупарк и смонтировали вечернее освещение. В выходные здесь можно покататься на снегоходе, лошадях и оленях. Однако у владельцев горнолыжного комплекса есть планы уже и на летний сезон.

По словам маркетолога ГЛК «Егоза» Елены Санниковой, после окончания зимнего сезона планируется переоборудовать подъёмник для буксировки велосипедов. Трассы будут использовать для маунтинбайкеров.