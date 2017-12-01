Пока в Кыштыме нет снега, горнолыжный комплекс «Егоза» зарядил в пушки искусственный
Автор: КР от Сегодня, 15:55 Категория: Общество
В пятницу, восьмого декабря, на базе горнолыжного комплекса «Егоза» откроется тюбинговая трасса. Так как снежного покрова кыштымские горы, впрочем, как и вся равнина, ещё не обрели, трассы комплекса застилаются искусственным оснежением. Для этого специальные пушки работали несколько дней, в том числе и в вечернее время.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь горнолыжного комплекса «Егоза» Елена Санникова, к концу недели можно будет прокатиться не только на тюбингах, но и на сноуборде. Здесь для посетителей всегда доступны мангальные зоны, что позволяет максимально комфортно провести выходные с друзьями или семьёй.
Тюбинговая трасса работает по пятницам с 12 до 17 часов, по выходным – с 10 до 17 часов.