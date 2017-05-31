В Кыштыме развитие внутреннего туризма обсудили на брифинге
Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Туризм
Сегодня в центре развития туризма прошёл брифинг по развитию внутреннего туризма. На него были приглашены не только журналисты, но и работники таких же центров и музеев из Златоуста, Верхнего Уфалея и Каслей.
Представители сферы отдыха и туризма из соседних городов и районов рассказали о главных достопримечательностях и возможностях своих территорий.
Кыштымский городской округ представил председатель совета директоров горнолыжного комплекса «Егоза», бизнесмен из Озёрска Эрнест Онищенко.
– Мы начали инвестировать в развитие комплекса «Егоза» два года назад, – сказал Эрнест Владимирович. – На сегодня мы уже вложили порядка 35 миллионов рублей. В этом году планируем потратить на «Егозу» ещё десять миллионов. К новому зимнему сезону мы планируем установить несколько небольших подъёмников для начинающих, чтобы разгрузить основной подъёмник. Планируем оборудовать новые трассы, но пока не можем достичь договорённости с Главным управлением лесами Челябинской области, поскольку под новые трассы необходимо произвести вырубку некоторых деревьев.
Директор кыштымского центра развития туризма Алина Шмарина познакомила своих коллег с главными событиями, которые пройдут в нашем городе в этом году.
Подробнее о том, что обсуждалось на брифинге, будет рассказано в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Альф)
Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Напишите название ВУЗа, в котором за 16500 >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Гость Катя)
Не факт, что эта девушка смогла бы поступить на бюджетное место, если бы не целевой набор. И пришлось бы ей, точнее, ее родителям, выложить за диплом намного больше денег, раз так в двадцать -тридцать >>>
Русская медная компания подарила подросткам Кыштыма современную площадку для воркаута (Горожанин)
Здорово, конечно, молодцы. Но. Медеэлектролитный завод, которым РМК представлена в Кыштыме, находится в микрорайоне "Нижний", где так же есть школа №2, при которой так же есть подходящая площадка. П >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Все комментарии