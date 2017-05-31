В Кыштыме развитие внутреннего туризма обсудили на брифинге

Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Туризм

Сегодня в центре развития туризма прошёл брифинг по развитию внутреннего туризма. На него были приглашены не только журналисты, но и работники таких же центров и музеев из Златоуста, Верхнего Уфалея и Каслей.

Представители сферы отдыха и туризма из соседних городов и районов рассказали о главных достопримечательностях и возможностях своих территорий.

Кыштымский городской округ представил председатель совета директоров горнолыжного комплекса «Егоза», бизнесмен из Озёрска Эрнест Онищенко.

– Мы начали инвестировать в развитие комплекса «Егоза» два года назад, – сказал Эрнест Владимирович. – На сегодня мы уже вложили порядка 35 миллионов рублей. В этом году планируем потратить на «Егозу» ещё десять миллионов. К новому зимнему сезону мы планируем установить несколько небольших подъёмников для начинающих, чтобы разгрузить основной подъёмник. Планируем оборудовать новые трассы, но пока не можем достичь договорённости с Главным управлением лесами Челябинской области, поскольку под новые трассы необходимо произвести вырубку некоторых деревьев.

Директор кыштымского центра развития туризма Алина Шмарина познакомила своих коллег с главными событиями, которые пройдут в нашем городе в этом году.

Подробнее о том, что обсуждалось на брифинге, будет рассказано в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».