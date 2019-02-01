Дзюдоисты из Кыштыма стали сильнейшими среди сотни спортсменов

Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Спорт

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» приняли участие в турнире, посвящённом 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Он проходил в Карабаше.

В качестве почётного гостя на турнир был приглашён председатель кыштымского совета ветеранов боевых действий в Афганистане Евгений Мокичев.

– Вместе с нашими ребятами на татами вышли юные борцы из Карабаша и Аргаяша. Всего около ста человек, – сказал помощник тренера ДЮСШ «Инхело» Сергей Кореньков. – В возрастной категории 11-12 лет золото завоевал Леонид Сомов из Кыштыма. Среди спортсменов 9-10 лет победу одержал тоже наш дзюдоист Константин Чуличков.

Кроме того, призёрами турнира стали Семён Коледин, Владимир Алимов, Олег Гончаров, Климентий Елисеев, Александр Касков, Евгений Мальцев, Кирилл Падеров, Павел Вакуленко, Захар Карпушев, Максим Алексеев, Тимур Хабелькаев, Иван Никитенко, Николай Каплевский, Иван Смоляков.

Все эти ребята занимаются дзюдо по два-три года у тренеров Олега Барышникова и Светланы Кузнецовой.