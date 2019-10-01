Дзюдоисты из Кыштыма стали лучшими среди сотни соперников Автор: КР от Вчера, 09:30 Категория: Спорт 0 Вчера в Миассе прошло Открытое первенство города по дзюдо, посвященное 100-летию спортивного движения. В соревнованиях участвовало около 100 спортсменов 10-11 лет из Миасса, Златоуста, Чебаркуля, Карабаша, Копейска и Кыштыма. Это был первый турнир для наших ребят в новом сезоне. Они продемонстрировали блестящие результаты упорных тренировок в детско-юношеской спортивной школе «Инхело». Ученик десятой школы Семён Коледин занял первое место, Константин Чуличков из школы №1 стал бронзовым призёром. Они занимаются дзюдо более трёх лет под руководством Олега Барышникова и Игоря Красноруцкого. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить