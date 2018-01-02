Кыштым присоединится к Всероссийской лыжной гонке

В четверг, 1 февраля, в редакции "Кыштымского рабочего" пройдёт горячая линия с начальником межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский", подполковником Юрием Добрецким. Звоните по номеру 4-00-49 с 17 до 18 часов. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.