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Кыштым присоединится к Всероссийской лыжной гонке

Автор: КР от Сегодня, 09:30 Категория: Спорт

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В следующую субботу, 10 февраля, в нашей стране в 36-й раз пройдёт самая масштабная массовая гонка «Лыжня России». Традиционно она проводится не только во многих крупных российских городах, но и, как исключение, в таких, как Кыштым.

 

Наш город вновь присоединится к Всероссийской лыжной гонке. По словам начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Сергея Белова, в министерство по физкультуре и спорту Челябинской области уже направлена заявка на выделение комплектов фирменных шапочек и номеров с логотипом «Лыжня России». Участники, которые займут призовые места в общем и VIP-забегах будут награждены медалями и грамотами.

 

Открытие соревнований состоится в 12 часов на площадке возле третьей школы. Регистрация участников начнётся с 10 часов. В 12:15 будет дан старт участникам VIP-забега. Им предстоит пробежать дистанцию в один километр. Массовый забег стартует в 12:40. Его общая протяжённость составит 2018 метров.

 

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