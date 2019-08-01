В Кыштыме в уличном баскетболе сразились 24 команды

Автор: КР от Сегодня, 11:01 Категория: Спорт

Фото Александра Добровольского

Первый турнир по уличному баскетболу в формате три на три прошёл в эти выходные на площадке физкультурно-спортивного комплекса. Заявку на участие в нём подали 24 команды из Кыштыма, Озёрска, Аргаяша, Верхнего Уфалея и Тюмени.

– Мы не ожидали такого количества команд, – сказал сайту «КР» организатор турнира Александр Сатонин. – Пришлось изменить формат проведения. Изначально были запланированы игры в круг между собой, но в итоге играли матчи на выбывание. Мы уже получили прекрасные отзывы. Не обошлось и без ошибок, но уже к следующему турниру обязательно исправим их.

Команды были поделены на три группы: женщины, юноши и мужчины. У первых пьедестал почёта заняли «Вишенка на торте», «Название потом придумаем» и «Уральская НБА». Все они из Кыштыма.

Среди юношей первое место у «Фокино фоно» из Озёрска, второе – у команды «Тюмень» и третье – у «Драконов» из Верхнего Уфалея. Победу в мужском турнире праздновала сборная баскетболистов из Кыштыма и Озёрска «Приём лома», второе место у «Квадратные» из Озёрска, третье – у «Команды «А» из Кыштыма.

Победители получили специальные кубки, а вся призовая тройка в каждой группе – медали.