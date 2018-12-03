В Кыштыме пройдёт Кубок Челябинской области по баскетболу среди женских команд Автор: КР от Сегодня, 17:45 Категория: Спорт 0 Открытие турнира состоится в предстоящую пятницу в 17 часов в спортзале физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма. Игры будут проводиться в субботу и воскресенье. Для участия в Кубке области подали заявки две команды из Челябинска, по одной из нашего города, Магнитогорска, Коркино и Снежинска. Кстати, два года назад кыштымские баскетболистки заняли второе место. – В этом году нам вряд ли удастся повторить этот результат, – сказал сайту «КР» тренер женской сборной Кыштыма Вячеслав Трошин. – У нас две девочки травмированы, одна сможет приехать только на субботу и воскресенье, ещё несколько девчат играют за другие команды области. Пробуем собрать всех наших воспитанниц из соседних областей, но получается это с трудом. Вячеслав Тимофеевич отмечает ещё одну проблему нашей команды – большинство девушек в ней ниже 180 сантиметров. Они выходят играть с мастерами спорта из других городов, рост которых за 190 сантиметров. В Кыштым на Кубок области по баскетболу приедут сильнейшие игроки Южного Урала. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить