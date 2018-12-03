В Кыштыме пройдёт Кубок Челябинской области по баскетболу среди женских команд

Автор: КР от Сегодня, 17:45 Категория: Спорт

Открытие турнира состоится в предстоящую пятницу в 17 часов в спортзале физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма. Игры будут проводиться в субботу и воскресенье.

Для участия в Кубке области подали заявки две команды из Челябинска, по одной из нашего города, Магнитогорска, Коркино и Снежинска. Кстати, два года назад кыштымские баскетболистки заняли второе место.

– В этом году нам вряд ли удастся повторить этот результат, – сказал сайту «КР» тренер женской сборной Кыштыма Вячеслав Трошин. – У нас две девочки травмированы, одна сможет приехать только на субботу и воскресенье, ещё несколько девчат играют за другие команды области. Пробуем собрать всех наших воспитанниц из соседних областей, но получается это с трудом.

Вячеслав Тимофеевич отмечает ещё одну проблему нашей команды – большинство девушек в ней ниже 180 сантиметров. Они выходят играть с мастерами спорта из других городов, рост которых за 190 сантиметров.

В Кыштым на Кубок области по баскетболу приедут сильнейшие игроки Южного Урала.