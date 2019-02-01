В Кыштыме прошёл Всероссийский турнир по баскетболу среди школьников

Автор: КР от Вчера, 19:06 Категория: Спорт

Вчера в рамках Всероссийского турнира по баскетболу среди школьных команд в Кыштым приехали спортсмены из Озёрска, Верхнего Уфалея и Сосновского района.

Встреча старшеклассников прошла в физкультурно-спортивном комплексе.

Наш город представили сборная учениц школы № 13, команда юношей из второй школы, а также баскетболисты из школы № 4. Они попали на игру вместо сборной Сосновского района, из которого не смогли приехать мальчики.

– Борьба была напряжённой, – сказал сайту «КР» тренер команды второй школы Александр Сатонин. – Наши парни сначала проиграли Верхнему Уфалею, потом одержали победу над четвёртой школой. В итоге стали бронзовыми призёрами.

Старшеклассницы школы № 13 во главе с тренером Вячеславом Трошиным тоже заняли третье место, проиграв соперницам из Снежинска. Их команда вновь стала победителем среди девушек. А среди юношей золотые медали завоевали уфалейцы.