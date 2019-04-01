Юные футболисты из Кыштыма стали победителями областного турнира

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Спорт

Вчера завершился областной футбольный турнир на кубок главы Аргаяшского района. Он проходил в формате восемь на восемь на стадионе «Центральный». Кыштым на нём представили воспитанники «Академии футбола» 2006-2007 годов рождения под руководством тренера Ильи Шарабрина.

В своей группе юные кыштымские футболисты обыграли своих сверстников из сёл Долгодеревенское и Миасское, а также из города Южноуральска. При этом они забили девять мячей и лишь трижды пропустили.

Победитель группы автоматически попадал в финальную игру. Соперником кыштымцев стала команда «Звезда» из Снежинска. В упорной борьбе, благодаря одному – единственному голу Ивана Ворожбит кыштымские футболисты стали победителями турнира.

– Иван с девятью мячами в активе стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком всего турнира. Он имеет все задатки вырасти в хорошего футболиста, но нужно много тренироваться для этого, – сказал сайту «КР» Илья Шарабрин. – Лучшим игроком кыштымской команды организаторы также признали Никиту Фомина. У нас до этого были локальные победы, но турнир со статусом областного выигрываем впервые.

В ближайших планах этих кыштымских футболистов – участие в своей возрастной группе в областном первенстве и в региональных турнирах «Кожаный мяч» и «Метрошка».