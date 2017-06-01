Футболисты из Кыштыма будут представлять всю Челябинскую область на всероссийском турнире

Автор: КР от Вчера, 16:17 Категория: Спорт

Радостная новость: футбольная команда «Кварц – Академия футбола» вчера стала победителем областного этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч». Это значит, что в августе воспитанники тренера Юрия Банных будут представлять всю Челябинскую область на финальных состязаниях этих старейших детско-юношеских соревнований по футболу в России. Они пройдут в Волгограде.

Как сказал сайту «КР» сам Юрий Александрович, кыштымские футболисты за более чем полувековую историю существования турнира лишь дважды становились бронзовыми призёрами областного этапа – в 1982 и 1998 годах. Зато в этот раз спортсмены в возрасте 14-15 лет обошли десять сильнейших команд своей зоны, в том числе и челябинскую сборную.

За первое место кыштымцы боролись с победителями другой зоны – командой «Локомотив» из города Карталы. Во время финального свистка арбитра счёт составлял 2:2. Наши футболисты вс-таки обыграли соперников в серии пенальти.

По словам директора детско-юношеской спортивной школы «Академия футбола» Евгения Доронина, Кыштым на областном этапе соревнований «Кожаный мяч» готовы были представить сразу три команды в разных возрастных категориях. Однако оплатить поездку всех спортсменов на матчи оказалось накладно – только для одной команды автобус до Челябинска и обратно обходится около десяти тысяч рублей. И это несмотря на то, что радиозавод постоянно оказывает футболистам спонсорскую помощь.

После ошеломительной победы и получения путёвки в финал престижных всероссийских соревнований воспитанники Юрия Банных не позволили себе расслабиться ни на один день. Сейчас они находятся на спортивных сборах на базе школы № 13. Уже в предстоящую субботу игроки кыштымской футбольной команды включатся в борьбу за звание победителя первенства по футболу Челябинской области.

Первая игра в рамках этих соревнований пройдёт в нашем городе в предстоящую субботу в 15 часов на стадионе физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева, 60. Кыштымцы встретятся на домашнем поле с футболистами из Чебаркуля.