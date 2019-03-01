Лыжница из Кыштыма вошла в сборную Челябинской области для участия во всероссийских соревнованиях

Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: Спорт

В городе Сатке прошло региональное первенство по лыжным гонкам. В нём приняла участие и команда из Кыштыма – воспитанники тренеров детско-юношеской спортивной школы Людмилы Сысоевой и Вячеслава Казакова.

Именно по результатам этих соревнований проходил отбор в сборную команду Челябинской области для участия в первенстве России «Пионерская правда» в Первоуральске с 25 по 31 марта.

Семиклассница школы №13 Надежда Бегджикова в гонке классическим стилем на финиш, из ста участниц забега, пришла первой. А на дистанции «коньком» заняла второе место.

– Надежда уже в третий раз подряд попадает в областную команду по лыжным гонкам, – сказал сайту «КР» старший тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – В позапрошлом году в эстафете на этом же первенстве России она вместе с другими девочками заняла первое место.

Ещё одна кыштымская лыжница, ученица седьмого класса школы №10 Екатерина Дюкарева, на этих же соревнованиях в Сатке в классическом забеге финишировала четвёртой. А вот «коньком» пришла девятой.

Однако по среднему результату Екатерина вошла в пятёрку сильнейших лыжников области. Именно пять человек поедут в составе региональной сборной на первенство России.

Как сказали сайту «КР» в федерации лыжных гонок Челябинской области, окончательное решение ещё не принято, оно будет опубликовано завтра. Но у Екатерины Дюкаревой есть все шансы составить компанию Надежде Бегджиковой.

Лучший результат у кыштымских юношей показал ученик пятого класса школы №13 Вячеслав Бегджиков. В гонке классическим стилем он финишировал четвёртым.

В общекомандном зачёте на первенстве Челябинской области Кыштым занял второе место.