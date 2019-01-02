Лыжница из Кыштыма уступила золото биатлонистке Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Спорт 0 Воспитанница кыштымской детско-юношеской спортивной школы Надежда Бегджикова заняла второе место на первенстве Челябинской области по лыжным гонкам. Соревнования проходили в минувшие выходные в Чебаркуле. Они объединили спортсменов 2005-2008 годов рождения. Несмотря на крепкий мороз, на старт вышли около 400 спортсменов от 10 до 14 лет. Наш город представляли 18 школьников. – Надя стала единственной из кыштымской сборной команды, кто завоевал медаль, – сказал сайту «КР» тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – Она уступила лидеру 26 секунд, пробежав три километра коньковым стилем за десять минут и одну секунду. Главной соперницей семиклассницы из кыштымской школы № 13 стала её приятельница из Миасса Галина Злоказова. Спортсменка всерьёз увлекается биатлоном. Накануне этих региональных состязаний она завоевала несколько медалей, в числе которых и золотые, на всероссийских соревнованиях среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir» в Абзаково. Напомним, Надежда Бегджикова входит в состав региональной сборной по лыжным гонкам с 2016 года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить