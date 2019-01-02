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Лыжница из Кыштыма уступила золото биатлонистке

Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Спорт

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Воспитанница кыштымской детско-юношеской спортивной школы Надежда Бегджикова заняла второе место на первенстве Челябинской области по лыжным гонкам. Соревнования проходили в минувшие выходные в Чебаркуле. Они объединили спортсменов 2005-2008 годов рождения.

 

Несмотря на крепкий мороз, на старт вышли около 400 спортсменов от 10 до 14 лет. Наш город представляли 18 школьников.

 

– Надя стала единственной из кыштымской сборной команды, кто завоевал медаль, – сказал сайту «КР» тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – Она уступила лидеру 26 секунд, пробежав три километра коньковым стилем за десять минут и одну секунду.

  

Главной соперницей семиклассницы из кыштымской школы № 13 стала её приятельница из Миасса Галина Злоказова. Спортсменка всерьёз увлекается биатлоном. Накануне этих региональных состязаний она завоевала несколько медалей, в числе которых и золотые, на всероссийских соревнованиях среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir» в Абзаково.

 

Напомним, Надежда Бегджикова входит в состав региональной сборной по лыжным гонкам с 2016 года.

 


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