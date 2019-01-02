Лыжница из Кыштыма уступила золото биатлонистке

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Городская афиша

31 января 2019 года

В городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится семинар по теме оборота жилья и предотвращения мошенничества с ним. На вопросы кыштымцев ответит юрист Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание».

11:00

31 января 2019 года

В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа пройдёт театрализованный квест с элементами игры для учеников восьмых классов школ города.

16:00

2 февраля 2019 года

В доме культуры металлургов состоится отборочный тур областного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ». Вход свободный.

11:00

2 февраля 2019 года

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт лыжная эстафета «СЛЮДИК-СПРИНТ». Принять в ней участие могут все желающие.

11:00

2 февраля 2019 года

Во Дворце культуры «Победа» состоится программа «Дискотека 80-х». Заказ билетов по телефону: 8-908-045-07-85.

20:00

4 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт программа челябинской государственной филармонии «Нобелевские лауреаты России по литературе. Борис Пастернак» с участием народного артиста России Евгения Князева. Телефон кассы: 5-52-18.

18:00

7 февраля 2019 года

Во Дворце культуры «Победа» состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Телефон кассы: 4-47-33.

19:00

9 февраля 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт концерт «Студёная водица» с участием коллектива «Белая черёмуха» и хореографического отделения Детской школы искусств. Телефон кассы: 5-52-18.

13:00