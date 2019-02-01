Жителей Кыштыма приглашают подняться на Липовую вершину

Автор: КР от Сегодня, 10:12 Категория: Спорт

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник 3 марта в 13:00 состоится лыжная гонка «Царь горы». Участникам предлагают со стадиона спортцентра подняться на вершину горы Липовая – границу Европы и Азии.

–Каждого лыжника, который осилил подъём, угостят горячим чаем, им подарят значки за участие, и все смогут полюбоваться открывшимися с высоты горы видами, – делится организатор горки Анна Акимова. – Это соревнование привлекает жителей не только Кыштыма, но соседних городов.

Забег пройдёт без учёта времени, поэтому царский титул будет обеспечен всем лыжникам. После соревнования им предложат спуститься вниз по альтернативной дорожке, у которой перепад высоты – 280 метров.