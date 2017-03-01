Кыштым на распутье: спортивный зимний сезон завершится лыжным марафоном
Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Спорт
В предстоящую субботу, 25 марта, в посёлке Слюдорудник пройдёт XIX лыжный марафон «На распутье». Основная дистанция – классическая марафонская – 50 километров. Однако юношам, ветеранам и женщинам предстоит преодолеть ровно половину этого расстояния.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь спортивно-туристического центра «Провинция» Анна Акимова, по количеству участников марафон «На распутье» – второй на Урале после старта «Европа – Азия», где спортсмены бегут на лыжах из города Первоуральска в Екатеринбург. Ежегодно на марафон в Слюдорудник съезжается порядка 200 человек.
– Первый старт «На распутье» состоялся 4 апреля 1998 года в черте города Озёрска, – даёт историческую справку Анна Акимова. – Погода тогда была действительно «распутная»: лыжникам приходилось идти по воде, так и закрепилось за марафоном это название. В первые годы марафон собирал только жителей Озёрска и Снежинска. С 2003 года он проводится в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник. На него стали съезжаться спортсмены не только со всего Урала, но даже из Казахстана.
Комментарии
Житель Кыштыма может отправиться за решётку за пять срубленных берёз (alex174011)
Это по нашему Когда организованная группа во главе с начальником отдела полиции несколько лет валит лес, то отделывается штрафом или условным сроком А если простой деревенский житель срубит себе на >>>
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Юдашкин)
Выбор действительно есть, но качество оставляет желать лучшего Очередной "Зима Лето" >>>
Закуску украли в Кыштыме, а выпивку – в Карабаше (Искандер)
В "Пятёрочке" есть сёмга Смешно >>>
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Горожанин)
Кто-то, как здесь описано, детям из небогатых семей помогает Кто-то детские городки во дворах спонсирует Читаешь об этом, и понимаешь - пока в стране вообще и в нашем городе в частности есть н >>>
Коммунальщиков Кыштыма поздравила глава округа (лера)
Жителям нашего города тоже хочется поздравить с праздником коммунальщиков, но и задать вопросы Это в честь праздника решил господин Земляков отрезать от горячей воды район Коноплянки Как здор >>>
Все комментарии