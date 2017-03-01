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Кыштым на распутье: спортивный зимний сезон завершится лыжным марафоном

Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Спорт

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В предстоящую субботу, 25 марта, в посёлке Слюдорудник пройдёт XIX лыжный марафон «На распутье». Основная дистанция – классическая марафонская – 50 километров. Однако юношам, ветеранам и женщинам предстоит преодолеть ровно половину этого расстояния.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь спортивно-туристического центра «Провинция» Анна Акимова, по количеству участников марафон «На распутье» – второй на Урале после старта «Европа – Азия», где спортсмены бегут на лыжах из города Первоуральска в Екатеринбург. Ежегодно на марафон в Слюдорудник съезжается порядка 200 человек.

 


     – Первый старт «На распутье» состоялся 4 апреля  1998 года в черте города Озёрска, – даёт историческую справку Анна Акимова. – Погода тогда была действительно «распутная»: лыжникам приходилось идти по воде, так и закрепилось за марафоном это название. В первые годы марафон собирал только жителей Озёрска и Снежинска. С 2003 года он проводится в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник. На него стали съезжаться спортсмены не только со всего Урала, но даже из Казахстана.

 


    
      

 

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