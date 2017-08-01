В Кыштыме состоится веломарафон для детей и ветеранов

Автор: КР от Сегодня, 18:42 Категория: Спорт

В предстоящую субботу в спортивно-туристическом центре «Провинция», что в посёлке Слюдорудник, пройдут 11-е соревнования по велокроссу «В Европу и обратно». Впервые в них смогут принять участие дети и ветераны спорта.

Так, для мальчиков и девочек до 12 лет будет организован отдельный заезд по стадиону. Им предстоит преодолеть 800 метров. Подростки от 13 до 16 лет, как и новички из числа взрослых, проедут дистанцию в 20 километров.

Спортсменам-любителям в возрасте от 18 до 39 лет, а также ветеранам 1961 года рождения и старше предложат прокатиться по лесным и горным тропам протяжённостью в 40 километров, а опытным мастерам – в 60 километров.

В отдельной категории, названной «Элита», выступят представители спортивных школ, областных сборных команд. С сильнейшими велосипедистами смогут посоревноваться все желающие.

Предыдущий веломарафон «Из Европы в Азию» прошёл два месяца назад и собрал более 150 гостей из 18 городов Урала. Участие в соревнованиях платное. При подаче заявки через интернет её цена составит 200 или 300 рублей, в зависимости от дистанции. Электронная регистрация завершится сегодня в полночь.

Зарегистрироваться можно будет и в день старта, заплатив при этом чуть больше. Подробности – на официальной странице события в соцсети «ВКонтакте».